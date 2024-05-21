Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmada mahkeme başkanı, duruşmada sadece tanık ve müştekilerin ifadelerinin alınacağını belirtti. Ayrıca mahkeme başkanı gizli tanık “Ü5”in ifadesini geri çektiğinin de bilgisini verdi.



Duruşmada dinlenen ilk müşteki Erkan Doğan oldu. Doğan, sanıklardan eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt’un yanında çalıştığını belirterek “Ben şoförlüğünü yapıyordum. Bana güveniyordu. Parasal işlerini ben yapıyordum” dedi.

“Barış Kurt’un işleri zamanla bana ağır geliyordu” diyen Erkan Doğan, Barış Kurt’un ihalelerde uygunsuzluk yaptığını, kamuda iş yaptırdığını ve ‘Kimse Yok Mu Derneği’ ile bazı ilişkilere girdiğini ileri sürdü.

PLAZADA İŞKENCE

Erkan Doğan, 2013’te Kurt’un yanından ayrıldığını ancak alacağının olduğunu, alacağını isteyince Ayhan Bora Kaplan tarafından Akman Plaza’ya kaçırıldığını iddia etti. Doğan, sanıklardan Semih Aslan ile Muhammed Kaplan ve Adanan Kaplan tarafından işkence gördüğünü, Ayhan Bora Kaplan’ın da dişlerini söktüğünü ileri sürdü.

Emniyet-adliye-siyaset üçgeninin içine düştüğünü belirten Doğan, Ayhan Bora Kaplan’ın bir adamının kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Erkan Doğan, “Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğümde beni iki polis memuru karşıladı. Bunlardan birisi Umut Kozan’dı.

Bana, ‘Senin gibileri iyi bilirim, para almak için böyle yaparsınız. Böyle bir durum varsa sana dünyayı dar ederim’ dedi. İfadem ben gelmeden önce hazırlanmıştı. Ayhan Bora Kaplan’ın adamı beni tehdit ettiği için ifadeyi imzaladım. Çıkınca adamı oradaydı, bana, ‘Sana bir şey olmaz. Abi (Ayhan Bora Kaplan) devlet gibidir” ifadelerini kullandı

Emniyet-adliye-siyaset üçgeni nedeniyle düzenli 2023’e kadar susmayı tercih ettiğini belirten Doğan, “Yeni emniyet kadrosuna, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım” diye konuştu.

Doğan’ın ifadelerinin ardından Barış Kurt söz hakkı alıp Doğan’a sorular yöneltti. Barış Kurt’un soruları üzerine Doğan ile aralarında atışma çıktı. Ayhan Bora Kaplan, salonda sesini yükseltince mahkeme başkanı Kaplan’ı salondan çıkardı.

Kaplan’ın müdafi avukatları müvekkilinin getirilmesini istemesi üzerine yeniden salona getirildi. Mahkeme başkanı Kaplan’a soru sorma hakkı tanıdı. Kaplan, Doğan’a “Olay günü yanında kaç tane telefonun vardı” diye sordu. Doğan, “İki telefon vardı. Birini sen arka cebimden aldın” yanıtını vermesi üzerine Kaplan da “Diğeri neredeydi” sorusunu yöneltti. Doğan’ın “Cebimdeydi sanırım” yanıtı üzerine Kaplan, “Demek ki diğer telefonun yanındaydı. O zaman niye 155’i aramadın kardeşim? Niye film çekiyorsun burada?” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Kaplan’ın salonda sesini yükselterek konuşmasını sürdürmesi üzerine; “Soru sor! Avukatların orada. Savunma yapmak sana mı düştü?” diyerek uyardı. Bunun üzerine Kaplan, “‘Kaplan beni dövdü, dişlerimi çekti’ dediğinde ‘Olabilir’ dedim. Ben bu kadar gaddar değilim” diye konuştu. Kaplan, Doğan’a “Kumpas kurmak için buraya oturtulmuşsunuz. Her şeyin çelişkili sahtekâr” dedi. Davaya bugün devam edilecek.



ARSLAN’IN ANNESİ: OĞLUMU KULLANDILAR



Mahkeme başkanı son olarak intihar ettiği iddia edilen Semih Arslan’ın annesi Adalet Arslan’ı müşteki sıfatıyla dinledi. Arslan, “Benim oğlumu öldürdüler. Ben istemiyordum oğlumun Ayhan Bora Kaplan’ın yanında çalışmasını. Oğlum 2.5 yıl onun yanında çalıştı. Benim oğlum suçlu. Oğlumun cezasını Türkiye Cumhuriyeti versin, bunlar veremez. Benim oğlum öldürüldü. Benim oğlum senin (Ayhan Bora Kaplan) kara kutundu. Semih’i kullandınız. Ben davacıyım” diye konuştu.





