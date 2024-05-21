Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim
Kaplan’dan işkence gördüğü iddialarıyla bilinen Erkan Doğan, eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt’un ihalelerde uygunsuzluk yaptığını belirtti.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü
davası Ankara 32. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam etti.
Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu’nda
görülen duruşmada mahkeme
başkanı, duruşmada sadece tanık ve
müştekilerin ifadelerinin
alınacağını belirtti. Ayrıca
mahkeme başkanı gizli
tanık “Ü5”in ifadesini geri
çektiğinin de bilgisini
verdi.
Duruşmada dinlenen ilk müşteki Erkan Doğan oldu. Doğan, sanıklardan eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt’un yanında çalıştığını belirterek “Ben şoförlüğünü yapıyordum. Bana güveniyordu. Parasal işlerini ben yapıyordum” dedi.
“Barış Kurt’un işleri zamanla bana ağır geliyordu” diyen Erkan Doğan, Barış Kurt’un ihalelerde uygunsuzluk yaptığını, kamuda iş yaptırdığını ve ‘Kimse Yok Mu Derneği’ ile bazı ilişkilere girdiğini ileri sürdü.
PLAZADA İŞKENCE
Erkan Doğan, 2013’te Kurt’un yanından ayrıldığını ancak alacağının olduğunu, alacağını isteyince Ayhan Bora Kaplan tarafından Akman Plaza’ya kaçırıldığını iddia etti. Doğan, sanıklardan Semih Aslan ile Muhammed Kaplan ve Adanan Kaplan tarafından işkence gördüğünü, Ayhan Bora Kaplan’ın da dişlerini söktüğünü ileri sürdü.
Emniyet-adliye-siyaset üçgeninin içine düştüğünü belirten Doğan, Ayhan Bora Kaplan’ın bir adamının kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Erkan Doğan, “Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğümde beni iki polis memuru karşıladı. Bunlardan birisi Umut Kozan’dı.
Bana, ‘Senin gibileri iyi bilirim, para almak için böyle yaparsınız. Böyle bir durum varsa sana dünyayı dar ederim’ dedi. İfadem ben gelmeden önce hazırlanmıştı. Ayhan Bora Kaplan’ın adamı beni tehdit ettiği için ifadeyi imzaladım. Çıkınca adamı oradaydı, bana, ‘Sana bir şey olmaz. Abi (Ayhan Bora Kaplan) devlet gibidir” ifadelerini kullandı
Emniyet-adliye-siyaset üçgeni nedeniyle düzenli 2023’e kadar susmayı tercih ettiğini belirten Doğan, “Yeni emniyet kadrosuna, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım” diye konuştu.
Doğan’ın ifadelerinin ardından Barış Kurt söz hakkı alıp Doğan’a sorular yöneltti. Barış Kurt’un soruları üzerine Doğan ile aralarında atışma çıktı. Ayhan Bora Kaplan, salonda sesini yükseltince mahkeme başkanı Kaplan’ı salondan çıkardı.
Kaplan’ın müdafi avukatları müvekkilinin getirilmesini istemesi üzerine yeniden salona getirildi. Mahkeme başkanı Kaplan’a soru sorma hakkı tanıdı. Kaplan, Doğan’a “Olay günü yanında kaç tane telefonun vardı” diye sordu. Doğan, “İki telefon vardı. Birini sen arka cebimden aldın” yanıtını vermesi üzerine Kaplan da “Diğeri neredeydi” sorusunu yöneltti. Doğan’ın “Cebimdeydi sanırım” yanıtı üzerine Kaplan, “Demek ki diğer telefonun yanındaydı. O zaman niye 155’i aramadın kardeşim? Niye film çekiyorsun burada?” diye konuştu.
Mahkeme başkanı, Kaplan’ın
salonda sesini yükselterek
konuşmasını sürdürmesi üzerine;
“Soru sor! Avukatların orada.
Savunma yapmak sana mı düştü?”
diyerek uyardı. Bunun üzerine
Kaplan, “‘Kaplan beni dövdü,
dişlerimi çekti’ dediğinde ‘Olabilir’
dedim. Ben bu kadar gaddar değilim”
diye konuştu. Kaplan, Doğan’a
“Kumpas kurmak için buraya
oturtulmuşsunuz. Her şeyin çelişkili
sahtekâr” dedi. Davaya bugün devam
edilecek.
ARSLAN’IN ANNESİ: OĞLUMU KULLANDILAR
Mahkeme başkanı son olarak intihar
ettiği iddia edilen Semih Arslan’ın
annesi Adalet Arslan’ı müşteki
sıfatıyla dinledi. Arslan, “Benim
oğlumu öldürdüler. Ben istemiyordum
oğlumun Ayhan Bora Kaplan’ın
yanında çalışmasını. Oğlum 2.5 yıl
onun yanında çalıştı. Benim oğlum
suçlu. Oğlumun cezasını Türkiye
Cumhuriyeti versin, bunlar veremez.
Benim oğlum öldürüldü. Benim oğlum
senin (Ayhan Bora Kaplan) kara
kutundu. Semih’i kullandınız. Ben
davacıyım” diye konuştu.
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