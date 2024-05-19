Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklananlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Rıza Kubat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 22:17
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
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Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması genişlemeye devam ediyor. Son olarak bugün aralarında gözaltına alınan 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre Kaplan davasındaki gizli soruşturmada tutuklanan arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramaza Kubat da yer alıyor. Uludağ'ın X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşıma göre Kubat, gizli tanık  Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE ODASI VARMIŞ

Ramazan Kubat, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası CHP’de oda verilerek, "Yeniden Kuvayi Milliye Platformu Koordinatörü" olarak görevlendirilmişti. 


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