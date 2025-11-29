Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

29.11.2025 13:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 68 yıl hapse mahkum edilen Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman'ın ve bir emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Bir polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 68 yıl hapse mahkum edilen Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile bazı polislerin de aralarında bulunduğu 9 kişi 25 Kasım'da gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında, ‘’Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’’ne yapılan operasyon sonrası Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Haliç’in de olduğu belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

T24'ün edindiği bilgiye göre; gözaltınan alınan Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, emekli polis Önder P. ile Erhan B. tutuklandı.

Polis memur Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #tutuklama #Ayhan Bora Kaplan