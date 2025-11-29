'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 68 yıl hapse mahkum edilen Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile bazı polislerin de aralarında bulunduğu 9 kişi 25 Kasım'da gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında, ‘’Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’’ne yapılan operasyon sonrası Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Haliç’in de olduğu belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

T24'ün edindiği bilgiye göre; gözaltınan alınan Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, emekli polis Önder P. ile Erhan B. tutuklandı.

Polis memur Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.