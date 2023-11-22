Ayhan Bora Kaplan'ın eski sağ kolu vurulmuştu... Ankara’da 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 4 gözaltı
Ankara’da iki gece önce, Ayhan Bora Kaplan'ın eski sağ kolu ve itirafçı olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
20 Kasım sabahı Çankaya’da bir restoranda meydana gelen olayda silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda, aralarında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında KKTC'den getirilerek gözaltına alınan ve itirafçı olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik'in de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.
Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, Sertçelik'in de bulunduğu 6 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
İŞ İNSANI SAVAŞ’IN DA ARACI KURŞUNLANMIŞTI
Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir diğer saldırı da iş insanı Aziz Savaş’a yönelik olmuştu. Savaş’ın aracı, Ayhan Bora Kaplan ile eski emniyet müdürleri ve dört polisten şikayetçi olduktan sonra arabası kurşunlanmıştı. Olay sonrası Savaş, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile açığa alınan eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay’dan şikâyetçi oldu. Savaş, Özay’a 30 bin dolarlık rüşveti kendi eli ile verdiğini öne sürmüştü.
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