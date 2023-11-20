Engin Polat'ın paylaşımında 'Ayhan Bora Kaplan' ayrıntısı
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat’ın 6 Eylül 2023 tarihli paylaşımında çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Polat çiftinin bulunduğu masada et servisi yapılırken arka planda birinin “Ankara’da Ayhan Bora Kaplan var” dediği duyuluyor.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak Polat'ların bir paylaşımı daha gündem oldu.
'AYHAN BORA KAPLAN' AYRINTISI
Engin ve Dilan Polat'ın arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda aralarında ettiği sohbet o sırada çekilen videoya yansıdı.
Masada birinin "Ankara’da Ayhan Bora Kaplan var" dediği anlar anbean kayda geçti. Sesin sahibinin Engin Polat olduğu iddia edildi.
AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?
Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen mafya grubunun başındaki isim olarak biliniyor.
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na girerken polis tarafından yakalanan Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı. Kaplan'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.
Yakalandığında aracından sadece 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para çıkmıştı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma ise sürüyor.
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