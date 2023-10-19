Atlıbahçe, hamburgerci ve gece kulübü… İşte Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan şirketler!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:31

Yurtdışına çıkmak üzere gittiği havalimanı girişinde gözaltına alınan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik soruşturma onlarca şirketi de doğrudan ilgilendiriyor.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Kaplan ile birlikte 14 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 31 şirkete de el konuldu. Ankara 2. Sulh Ceza, Ankara 5. Sulh Ceza ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile 31 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Tescil işlemleri ise birkaç gün önce yapıldı.

GÖZALTINA ALINMADAN BİR HAFTA ÖNCE KURMUŞ

El koyma kararı verilen Agriola İnşaat AŞ, Agriola Otomotiv AŞ ile 15 milyon sermayeli Agriola Tarım AŞ ve Dexas Gıda AŞ’nin yönetiminde Ayhan Bora Kaplan bulunuyordu. Kaplan’ın 2 yıl önce kurduğu Dexas Gıda’nın bünyesinde 4 hamburger restoranı bulunuyor. Kayıtlara göre Agriola İnşaat ve Agriola Otomotiv, Kaplan tarafından, gözaltına alınmadan bir hafta önce kuruldu.

YÜZDE 50 HİSSE KAPLAN’A GEÇTİ

TMSF yönetimine geçen şirketlerden biri de Atlıbahçe Turizm şirketi oldu. Temmuz 2020’de kurulan şirketin 2 hissedarı, Kasım 2021’de yüzde 50 hisseyi Ayhan Bora Kaplan’a devretti. Devirle birlikte şirkette, Kaplan ile Nihal Akbaba eşit hissedar oldu. Bu devir işleminden 9 ay sonra Kaplan, hissesini Cevat Sekülü’ye devretti. Bu kişi ise aldığı hisseyi 3 ay sonra Samira Ağayeva Aktan’a devretti. Nihal Akbaba ile Ali Cem Ersoy’un ortak olduğu Cube Restoran AŞ’ye de fona geçti.

El koyma kararı verilen şirketlerden 3’ü ise dikkat çekti. Ankara eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Cemil Kumaşçıoğlu’nun sahibi olduğu CK Yiyecek İçecek AŞ ile CBK Yiyecek İçecek ve EMR Yiyecek İçecek Şirketi de TMSF’ye geçti.

Salih Durbaba’nın sahibi olduğu DR Holding bünyesinde bulunan DR Healt Sağlık Turizm AŞ, DR Petrol İnşaat AŞ, DR Robotics Bilişim AŞ ve DR Medikal İnşaat İlaçlama de el konulan şirketler arasında yer aldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre, söz konusu 4 şirket de son 2 yılda kuruldu.

İşte, TMSF’nin belirlediği 14 kişinin yönetimine geçen o 31 şirket: