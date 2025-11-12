Aykut Erdoğdu'dan 'iddianame' açıklaması: 'Bu çirkin iftirayı şimdiden çürüttüğümüzü bilmenizi isterim'

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iddianamenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erdoğdu şunları yazdı:

"İddianame aylar sonra nihayet ortaya çıktı ve hakkımdaki suçlamayı okudum. Tek bir suçla suçlanıyorum, o da rüşvete aracılık etmek.

Çok üzgünüm ve öfke doluyum.

Beş buçuk aylık tutukluluğumun sonucu olarak önüme konulan suçlama aklımızla alay etmekten başka bir şey değil.

Bu derece dayanaksız, mantıksız, ciddiyetten yoksun bir iftirayla aylardır tutsak edilmiş olmam, yalnız benimle değil tüm ülkenin geleceğiyle ilgili büyük bir sorundur, endişe kaynağıdır.

Bu çirkin iftirayı şimdiden çürüttüğümüzü bilmenizi isterim.

Sevenlerimiz müsterih olsun; artık söz sırası bizde, yargılama sırasında gerçekleri tüm delilleriyle ortaya koyacağız.

Silivri zindanından tüm halkımıza selam olsun.

Dirençle ve dayanışmayla."