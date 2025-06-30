Aykut Erdoğdu'nun tutukluluğuna ilişkin yeni gelişme... Avukat Ersöz: 'Yetkisizlik kararı verilmesini talep ettik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "Saray" talimatıyla başlatılan “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında 3 Haziran 2025’te tutuklanan eski CHP Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, savcılığa dilekçe verdi.

Ersöz, "Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna yaptığımız itiraz geçtiğimiz hafta reddedildi. Bugün ise Savcılığa sunduğumuz dilekçede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili olduğunu, CMK’nın 161/9. maddesi uyarınca bir kez daha ifade ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ettik" dedi.

"TALEBİMİZİN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE..."

Erdoğdu’nun savcılık ifadesi sırasında, suçlamanın yapıldığı tarihte milletvekili olduğunu, bu sebeple soruşturmayı yapmaya yetkili makamın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu ifade eden Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM 24-27. Dönem Milletvekili olan Aykut Erdoğdu hakkında yapılan tüm işlemler yetki kurallarına aykırı şekilde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Talebimizin kabul edilmemesi yada işlemsiz bırakılması halinde konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK’da da gündeme getirmeye devam edeceğiz."