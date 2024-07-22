Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:20

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:20

İYİ Parti'nin 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. İstifa kararının arkasındaki sebepler ve detaylar, yurttaşların ilgisini çekti. Aylin Cesur'un kariyeri ve kişisel yaşamı, bu gelişmenin ardından yurttaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

AYLİN CESUR KİMDİR?

26 Aralık 1970 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Aylin Cesur, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak doktor unvanını elde etmiştir. 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilen Cesur, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet üzerine doktorasını tamamlamıştır.

Kariyeri

Aylin Cesur, 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilmiş ve aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir. 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır. Süleyman Demirel'in ölümüne kadar, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla, Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması ve arşivinin hazırlanması görevini yürütmektedir.

Siyasi Kariyer

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan Aylin Cesur, 27. dönem Isparta milletvekilliği görevini yürütmüştür. Ayrıca, İYİ Parti'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştur.

Kişisel Yaşam

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olan Aylin Cesur, İngilizce bilmektedir.

AYLİN CESUR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aylin Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamasında, "Değerli İYİ Partililer, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti'nin üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım kıymetli arkadaşlarıma, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için canla başla çalışan tüm teşkilat mensuplarına, gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve görevden ayrılan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.