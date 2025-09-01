Aylin Nazlıaka Cumhuriyet'e konuştu: 'Bakanlığın övündüğü tablo yoksulluğun tescilidir'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerini öne çıkararak övünmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Nazlıaka, “Bakanlığın övündüğü tablo aslında yoksulluğun derinleşmesinin açık göstergesidir” dedi.

Nazlıaka, Bakanlık verilerine değinerek, “Bakanlık, 170 bine yakın çocuğun SED desteğinden yararlandığını gururla açıklıyor. Oysa bu, 170 bin çocuğun kendi ailesi tarafından ekonomik nedenlerle büyütülemediğinin, devlet desteği olmaksızın yaşamını sürdüremediğinin itirafıdır. 2016 yılında 137 bin 415 çocuk SED hizmetinden yararlanıyordu. Bugün ise sayı 170 bine dayandı. Bu artış bir başarı değil, iktidarın ülkeyi sürüklediği derin yoksulluğun resmi rakamlarla tescilidir” diye konuştu.

"SOSYAL YARDIMLAR BAŞARI DEĞİLDİR"

Nazlıaka, iktidarın “Aile Yılı” adı altında sosyal yardımları bir başarı hikâyesi gibi sunmasına da tepki göstererek, "Yardım sayısının artmasıyla övünmek, yoksulluğu kurumsallaştırmak demektir. Aileler destek olmaksızın çocuklarını büyütemez hale gelmişken, iktidar çocuk sayısının artması konusunda ısrar ediyor. Aileleri güçlendirmek, sadaka kültürünü büyütmekle değil; insanca bir yaşam sağlayacak istihdam politikalarıyla, adil gelir dağılımıyla, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmakla mümkündür. Bugün övündükleri tablo, aslında büyük bir utanç tablosudur” dedi.

GERÇEKLER GÜN GİBİ ORTADA

Nazlıaka, “Aile Yılı” ilanlarının iktidarın toplumdaki yoksulluk gerçeğini örtmeye yetmeyeceğini vurgulayarak, “Gerçek gün gibi ortada. SED rakamları, ülkemizin nasıl bir yoksulluk girdabına sürüklendiğini gözler önüne seriyor. İktidar, çocuklarımızın geleceğini yardım paketlerine hapsetmek yerine; eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir sosyal politikalar üretmek zorundadır.”

Nazlıaka, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik öngörüleri; Sosyal ve Ekonomik Destek ile ailesi yanında desteklenen çocuk sayısının her geçen yıl hızla artacağını gözler önüne seriyor. Bakanlık verilerine göre: 2025 yılında 200 bin, 2026 yılında 210 bin, 2027 yılında 220 bin, 2028 yılında 230 bin çocuğun SED’den faydalanması öngörülüyor. İktidar yoksulluğun her geçen yıl artacağını itiraf ediyor" ifadelerini kullandı.