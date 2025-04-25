AYM Başkanı Özkaya'dan 'ahiret'le adalet vurgusu: Hassas teraziler bir gün kurulacak

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:02

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:02

Anayasa Mahkemesi'nin AYM'nin kuruluşunun 63. yılı Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargı organı başkanları, üyeleri, yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Dolmabahçe Sarayı’na gelişinde Erdoğan’ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya karşıladı.

Törende konuşan Kadir Özkaya, toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için adaletin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, ''Adaletli toplumlarda huzur ön plana çıkar ve insanların birbirlerine olan güveni artar. Dolayısıyla toplumun düzeni ile bireylerin haklarının korunmasında en önemli etken adalettir'' dedi.

SÖZÜ 'AHİRET'E GETİRDİ

''Bununla birlikte haksız olduğu halde haklıymış gibi kavga çıkaranlara, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyenlere, hakkı olanı değil kendinden yana olanı adalet sananlara da hiçbir zaman hiçbir koşulda prim verilmemelidir. Daima hakka uyulmalı, hak ayakta tutulmalıdır. Yapılan iyilik veya kötülüğün hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, bir gün mutlaka karşımıza çıkacağı ve bizden bunun hesabının sorulacağı unutulmamalıdır" diyen Özkaya, sözlerine dinsel referanslara başvurarak devam etti.

Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayacak, hardal tanesi ağırlığında iyi ya da kötü basit bir şey bile olsa yapılanları dosdoğru tartacak olan hassas terazilerin bir gün mutlaka kurulacağını, bugün her şeyi ve herkesi sorguya çekerek adalet dağıtmaya çalışan ve geçici olan bizlere de sıranın geleceğini, bizlerin de bir gün mutlaka sorguya çekileceğimizi söylediğini, aynı veya benzer kuralların diğer Kutsal Kitaplarda da yer aldığını da belirtmem gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir gün mutlaka mizan kurulacak, bütün defterler dürülecek, hesabı bizlerden sorulacak. Hal böyle olunca o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim, uygulamada adalet ve hukuk devleti ilkesine ilişkin kazanımlarımızı titizlikle muhafaza etmeye çalışalım.''



