AYM, Can Atalay başvuruları hakkında 'kararsız' kaldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) daha önce hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesine hükmettiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinde karar veremedi. AYM, TBMM oylamasının ortadan kaldırılması için yapılan başvuru için “Karar verilmesine yer yok” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00
AYM, Can Atalay başvuruları hakkında 'kararsız' kaldı
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi (AYM), dün Genel Kurul gündeminde, 30 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmesine ilişkin CHP’nin ve Atalay’ın avukatlarının başvurularını görüştü.

AYM Genel Kurulu, “TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle yapılan başvurular hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Kararın oyçokluğuyla alındığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, kararlar hakkında, “AYM’nin açık kararına karşın, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve Yargıtay 3. Dairesi’nin AYM’nin kararını hukuken yok hükmünde sayması açıkça Anayasa’nın ihlalidir. Bu ihlale rağmen, AYM Genel Kurulu’nun ‘yok hükmünde olduğunun tespiti’ talebimizi reddetmesi ve ‘karar verilmesine yer olmadığına’ yönelik karar vermesi Anayasa’ya aykırıdır. Burada Anayasa ihmali var. AYM, kendi kararına sahip çıkmadı. AYM, Anayasa’dan doğan yetkilerini sahip çıkması gerekiyordu; ama çıkmadı” dedi.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen ise gerekçenin açıklanmasından sonra değerlendirmenin yapılıp gerekli adımların atılacağını iletti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mustafa Yeneroğlu ise “Hukuksuzluklar zincirinin son halkası da tamamlandı” tepkisini gösterdi. 



Anayasa Mahkemesi haberleri Can Atalay haberleri türkiye işçi partisi haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!

Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!
Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması: 'Süreç teamüllere uygun'

Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması: 'Süreç teamüllere uygun'
Hak arama mücadelesi ve Can Atalay kararı - Dr. Enver KUMBASAR

Hak arama mücadelesi ve Can Atalay kararı - Dr. Enver KUMBASAR
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!

İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
Ronaldo’nun oğluyla verdiği pozlar hayranlarını ikiye böldü!

Ronaldo’nun oğluyla verdiği pozlar hayranlarını ikiye böldü!
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?