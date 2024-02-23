AYM, Can Atalay başvuruları hakkında 'kararsız' kaldı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), dün Genel Kurul gündeminde, 30 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmesine ilişkin CHP’nin ve Atalay’ın avukatlarının başvurularını görüştü.

AYM Genel Kurulu, “TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle yapılan başvurular hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Kararın oyçokluğuyla alındığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, kararlar hakkında, “AYM’nin açık kararına karşın, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve Yargıtay 3. Dairesi’nin AYM’nin kararını hukuken yok hükmünde sayması açıkça Anayasa’nın ihlalidir. Bu ihlale rağmen, AYM Genel Kurulu’nun ‘yok hükmünde olduğunun tespiti’ talebimizi reddetmesi ve ‘karar verilmesine yer olmadığına’ yönelik karar vermesi Anayasa’ya aykırıdır. Burada Anayasa ihmali var. AYM, kendi kararına sahip çıkmadı. AYM, Anayasa’dan doğan yetkilerini sahip çıkması gerekiyordu; ama çıkmadı” dedi.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen ise gerekçenin açıklanmasından sonra değerlendirmenin yapılıp gerekli adımların atılacağını iletti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mustafa Yeneroğlu ise “Hukuksuzluklar zincirinin son halkası da tamamlandı” tepkisini gösterdi.



