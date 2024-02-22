Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.
Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Yüksek Mahkeme'nin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.
TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme