AYM 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' başvurularını incelemeyecek

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), makul sürede yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapılan başvuruların incelenmemesine karar verdi. Kararda, 2013’ten bu yana 55 binden fazla başvuruda ihlal kararına hükmedildiği, yapısal sorunun ortadan kalkmadığı vurgulandı.

Her yıl katlanarak artan başvurular nedeniyle iş yükü artan AYM’nin, 30 Haziran’da yayımladığı istatistiklere göre 2021’den bu yana yapılan başvuru sayısı 519 bini aştı. Bunların 115 binini, makul sürede yargılanma hakkına ilişkin başvurular oluşturdu. Bu dosyaların 56 bin 443’ünde hak ihlali kararı verildi.

(Ahmet Zeki Üçok)

‘AKP HUKUKU İŞLETMEDİ’

Karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, AKP döneminde hukukun ayaklar altına alındığını belirterek “Gerekli kanun çıkarılmadı; hukuka gerek duyulmadığı için Meclis çalışmıyor” eleştirisi geldi.

Üçok, “Tek adam rejiminde, hukuka gerek duyulmadığı için Meclis çalışmıyor. Bu nedenle de mağduriyetler meydana geliyor” dedi. Yıllarca süren davalarla ilgili AYM’nin, Meclis’te bir yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde karar verdiğini anımsatan Üçok, “AK Parti iktidarı, hukuku işletmedi, gerekli kanunu çıkarmadı, binlerce insanın mağduriyetine neden oluyor. Meclis, yasal düzenlemeleri çıkarmalı” ifadelerini kullandı.

(Sibel Suiçmez)

‘FATURA YURTTAŞA ÇIKIYOR’

Eski Türkiye Barolar Birliği başkan yardımcısı da olan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Mahkemenin, önüne gelen ihlal iddiasıyla ilgili karar vermekten kaçınması gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

“Mahkeme, kanun koyucuya veya bu konudaki siyasi iradeye kızıp, faturayı makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilen yurttaşa çıkarıyor” değerlendirmesi yapan Suiçmez, “Bir konuda çok sayıda ihlal kararı verilmiş olması, ‘Bu kararlar bir işe yaramıyor’ denilerek artık ihlal kararı verilmesinden vazgeçilmesi sonucunu doğurmamalı. Aksi halde AYM, bir süre sonra diğer hak ihlalleri için de benzer bir düşünce içine girecek olursa, bireysel başvuru yolu tümüyle ortadan kalkmış olur. Bu durum çok açık bir şekilde hukuki belirlilik ilkesine aykırı” ifadelerini kullandı.