AYM kararları yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri gözaltına alındı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen 26. kez engellendi. Eylemin 967. haftasında da çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez 'hak ihlali' kararına karşın gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için 967. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"#CumartesiAnneleri967Hafta buluşmamızda 18 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi."
#CumartesiAnneleri967Hafta buluşmamızda 18 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 7, 2023
1. Ali Ocak
2. Cem Göncü
3. Davut Arslan
4. Doğan Özkan
5. Fatma Akaltun
6. Gülseren Yoleri pic.twitter.com/J5ZqTWQQBS
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