AYM kararları yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 13:16

Güncelleme: 07.10.2023 - 13:16

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez 'hak ihlali' kararına karşın gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için 967. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"#CumartesiAnneleri967Hafta buluşmamızda 18 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi."

