AYM önce uyardı, sonra paylaşımı kaldırdı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (CBK) İletişim Başkanlığı’na verilen yetkileri “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır” diyerek iptal etti. Instagram’ın erişime kapatılmasının ardından kararı sosyal medya hesabından paylaşan AYM’nin saatler içerisinde paylaşımı kaldırması ve AYM’nin internet sitesine erişilememesi ise dikkat çekti. AYM’den yapılan açıklamaya göre siteye erişilememesinin nedeninin yoğunluk olduğu belirtildi. Daha sonra internet sitesinin bakımda olduğu belirtildi.

Instagram’ın erişime engellenmesi ve AYM’nin sitesine erişilememesine ilişkin konuşan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden hukukçu Prof. Dr. Nurcan Törenli, “Bu hiçbir şekilde ne demokrasi ile ne de hukukla bağdaşan bir durum. AYM ile toplumun bütün ilişkisi kesilmiş durumda” diye konuştu. AYM’nin sosyal medya hesabından paylaşılarak saatler içerisinde kaldırılan gönderiye ilişkin konuşan Törenli, “Eğer bu gerçekten AYM’nin kendi iradesi altında gerçekleşen bir şey değilse doğrudan doğruya AYM’nin özlük haklarına ve yetkilerine müdahale etmek demektir” diye konuştu.

İletişim Başkanlığı, bir süredir iktidar blokunun hedefinde olan AYM’nin sitesine herhangi bir engel getirilmediğini ifade etti. İnternet sitesine yoğunluk nedeniyle erişim sağlanamadığı öne sürülen açıklamada, AYM’nin sosyal medyadan kaldırılan karar duyurusuna ise değinilmedi.