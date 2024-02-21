AYM'de kritik süreç... Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı: İrfan Fidan’ın aday olması bekleniyor

Yayınlanma: 21.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2024 - 04:00

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçilen ve 20 Şubat 2012’de görevine başlayan Arslan, görev süresinin 12 yılı doldurması nedeniyle aday olmayacak.

Arslan, seçim sürecini yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Ancak Arslan oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme’nin diğer üyeler de aday olabilecek.

Genel Kurul’da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8’inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

FİDAN’A İKİ RAKİP

Edinilen bilgilere göre, kulislerde eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın aday olması bekleniyor.

Aralık 2020’de Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, Ocak 2021’de de Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. Fidan, Erdoğan’ın desteğiyle Şubat 2023’teki seçimde de aday olmuştu. Ancak Arslan, 8 oyla yeniden başkan seçilmişti.

Ayrıca kulislerde Fidan’ın karşısına AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan veya AYM üyesi Yusuf Şevki Hakyemez’den birisinin aday olacağı konuşuluyor.

Gökcan, Mart 2014’te dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildi. Gökcan, AYM Genel Kurulu’nca 2019 ve 2023’te AYM Başkanvekilliği’ne seçildi. Hakyemez ise Erdoğan tarafından 2016’de AYM üyeliğine seçildi.

Bu iki isimden birinin 6 oyu garanti görmeleri durumunda aday çıkacağı belirtiliyor.

ARSLAN’IN OYU ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra Arslan’ın oyunun da yeni başkanın seçilmesinde etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan AYM Başkanvekili Kadir Özcan ile AYM üyesi Selahaddin Menteş’in de sürpriz adaylar olabileceği iddia ediliyor.

12 MAYIS’TA DENGELER DEĞİŞECEK

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atadığı Arslan’ın ardından Muhammed Emin Kuzu’nun da görev süresi 12 Mayıs’ta sona erecek. Gül’ün atadığı isimlerden geriye sadece Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üye Engin Yılıdırım kalacak. Yılmaz Akçil’in 31 Ocak 2024’te atanmasıyla AYM’de salt çoğunluk (15 üyeden 8’i) doğrudan Erdoğan tarafından atanmış isimlerden oluştu.

AYM’nin 15 üyeli genel kurulunun toplanabilmesi için en az 10 üye gerekiyor. Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için ise toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şartı aranıyor. Bir partinin kapatılması için 10 üyenin oyu yeterli. 12 Mayıs’ta da Kuzu’nun yerine atanacak isimle nitelikli çoğunluk (10 üye) Erdoğan’ın atadığı üyelere geçecek.