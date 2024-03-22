AYM’de Özkaya dönemi: Görev süresi dolan Zühtü Arslan’ın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı isim başkan seçildi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi dolması nedeniyle başkanlık için yapılan seçimin sonucu belli oldu. AYM üyesi Yusuf Şevki Hakyemez ile AYM Başkanvekili Kadir Özkaya arasında süren seçimde, Özkaya 15 üyenin 9’unun oyunu alarak yeni başkan seçildi. Böylece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde atanan isimlerden ilk defa birisi AYM Başkanı oldu. Özkaya’nın görev süresinin de 22 Aralık 2026’da dolacak olması nedeniyle 2 yıl başkanlık görevini sürdürebilecek. Özkaya’nın başkan seçilmesinin ardından AYM’nin kamuoyunun dikkat çeken kararlardaki kullandığı oylar da merak konusu oldu. Bunlardan bazıları şöyle:

Can Atalay kararı: AYM, Atalay’ın milletvekili seçilmesinin ardından tutuklu kalmasının anayasa tarafından güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” yönünde oybirliğiyle karar verdi. Böylece Özkaya da ihlal yönünde oy kullanmış oldu.

Barış Akademisyenleri kararı: AYM, kamuoyunda “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen bir grup akademisyenin “cezalandırılmaları nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi” gerekçesiyle başvurularına yönelik kararını 2019’da açıkladı. AYM, incelemenin sonunda ifade özgürlüğünün “ihlal edildiğine” yönelik oyçokluğu ile karar verdi. Özkaya karşı oy kullandı

Sansür Yasası kararı: CHP’li milletvekilleri, 2018’de kamuoyunda “Sansür Yasası” adıyla bilinen yasayla Türk Ceza Yasası’na madde eklenerek getirilen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna yönelik iptal başvurusunda bulundu. AYM Şubat 2023’te açıkladığı kararında söz konusu maddenin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Özkaya bu yönde oy kullandı.

Çoklu baro kararı: AYM, bir ilde birden fazla baronun kurulmasını öngören yasaya ilişkin Aralık 2020’de Anayasa’ya aykırı bir durumun olmadığına yönelik oyçokluğu ile karar verdi. Özkaya, AYM’nin aldığı karar yönünde oy kullandı. 28 Şubat kararı: 28 Şubat kumpas davasında hüküm giyen emekli komutanların bireysel başvurularında 3 Mayıs 2023’te açıkladığı kararla AYM, oyçokluğu ile ihlal olmadığı yönünde karar verdi. Özkaya, AYM’nin kararı yönünde oy kullandı.