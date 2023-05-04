AYM'den 3 komutan için 'ihlal yok' kararı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

620’yi aşkın gündür 28 Şubat kumpas davası kapsamında cezaevinde olan ve ailelerin, bireysel başvuruların bir an önce sonuçlandırılması için çağrı yaptığı AYM; emekli komutanlar Çetin Doğan (82), Cevat Temel Özkaynak (77) ve Ahmet Çörekçi’nin (90) bireysel başvurularını karara bağladı ve üç dosyada da ihlal olmadığına hükmetti.

Başvurularda; “cebir ve şiddet içeriği olmayan eylemlere dayanılarak, oluşmayan suçtan mahkûmiyet verildiği” iddiasına yönelik yerel mahkemenin incelemesinin temelsiz olmadığı savunuldu. Yargılama sırasında sahte olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilen 5 no’lu CD’nin mahkûmiyet kararına esas alındığı yönündeki itiraza ilişkin yapılan değerlendirmede, “söz konusu CD’nin esas alınan tek delil olmadığı, belirleyici bir niteliğinin bulunmadığı, CD içindeki belgelerden olgusal temellere dayananların hükme esas alındığı, yargılamanın hakkaniyetinin zedelenmediği” savunuldu.

Dava kapsamında çok sayıda ismin FETÖ bağlantılı çıkmasına yönelik değerlendirmede ise “FETÖ’den ceza alan ya da firari olan isimlere ilişkin 28 Şubat davasıyla ilgili idari ya da adli bir soruşturma yürütülmediği, bu nedenle bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkına yönelik bir ihlal olmadığı” iddia edildi.

YÜCE DİVAN ŞERHİ

Yüce Divan’da yargılama yapılmamasına ilişkin itiraza yönelik de “isnat edilen suçun görevle ilgili bulunmadığı, bu nedenle Yüce Divan’da yargılama yapılmamasının aykırılık oluşturmadığı” kaydedildi. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da arasında bulunduğu 5 üye, bu görüşe muhalif kaldı.