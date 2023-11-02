AYM'den flaş 'sansür yasası' hamlesi! Tolga Şardan'ı da etkileyecek

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:16

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:16

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklandığı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptali talebini sürpriz bir şekilde gündemine aldı. Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre Şardan'ın tutuklanmasının ardından gündemini açıklayan AYM, söz konusu maddeyi 8 Kasım'da görüşecek.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu, Türkiye'de "sansür yasası" olarak adlandırılan ve Ekim 2022'de TBMM'den geçerek yasalaşan dezenformasyon düzenlemesiyle Türk Ceza Kanunu'na eklenmişti.

Söz konusu maddede, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır" ifadeleri yer alıyor.

Bu maddeye ilişkin son tutuklama gazeteci Tolga Şardan'a ilişkin verildi. 31 Ekim'de T24'te "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda ne var?" başlıklı yazı kaleme alan Şardan, yazısında MİT'in özellikle İstanbul ve Ankara Adliyelerinde bazı hakim ve savcıların yaptığı kanuna aykırı işlemlerini raporlaştırarak Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu yazmıştı.