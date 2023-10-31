TİP PM Üyesi Avukat Özgür Urfa'dan, AYM kararına rağmen Atalay'ı tahliye etmeyen mahkemeye tepki: "Yargı içindeki bir klik..."

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:13

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:51

Son seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen, Gezi Davası'nda yargılanan Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi (AYM) Atalay'ın tahliyesine ve yeniden yargılanmasına karar vermişti.

Atalay'ın davasını yürüten 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararının ardından 6 gün geçmiş olmasına rağmen tahliye kararı vermedi ve dosyayı Yargıtay'a sevk etti.

Altı gündür İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde tahliye kararı bekleyen Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları adalet çağrısını sürdürüyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan TİP Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Özgür Urfa, adliyede yaşananları anlattı.

"HUKUKEN TARTIŞILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Can Atalay'ın milletvekili seçildiğinden beri Anayasa'ya aykırı biçimde cezaevinde olduğunu anımsatan, Av. Özgür Urfa, "25 ekim'de nihayet AYM, bu tutukluluğun haksız olduğunu, milletvekilinin seçildikten sonra hapiste tutulamayacağını karar altına aldı. Gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayınlandı ve artık hukuken hiçbir tartışma kalmadı. Yapılacak tek şey Can Atalay'ın tahliyesine karar verilmesiydi. Ancak 6 gündür herhangi bir işlem yapılmadı" diye konuştu.

(Avukat Özgür Urfa)

Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan arbede görüntülerini anlatan Urfa, "Dün akşam saatlerine kadar mahkemeye ulaşamadık. Mahkemenin üyelerine hatta kalem memurlarına oluşamaz hale geldik. En son milletvekilleri ve avukatlar olarak kaleme gittiğimizde kapılar kapatıldı. Özel güvenlik şiddet uyguladı. Gece saatlerinde yine bizim haberimiz olmadan dosya Yargıtay'a gitti" dedi.

"YARGI İÇİNDEKİ BİR KLİK..."

Urfa, "Atalay'ın tahliye edilmemesi için bir çaba sarf ediliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Anladığımız kadarıyla yargı içerisindeki bir klik tarafından. Hem AYM'nin kararı belli hem Meclis Başkanı Kurtulmuş'un sözleri ortada. Birileri birtakım siyasi planlarla Can Atalay'ın tahliyesini fiilen; talimat, tavsiye ya da baskı ile engellemek istiyor. Bir mahkeme kararı da yok, mahkeme başkanının imzasından ibaret. Dün akşam yazı Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay yazıyı mahkemeye geri göndermeli ya da kendisi tahliye kararı vermeli."