AYM'den 'hak ihlali' kararı: DEM'li Koçyiğit'e tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında HDP binasından çıkışın engellenmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in kötü muamele yasağının ihlal edildiğine kanaat getirerek Koçyiğit’e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:37
AYM'den 'hak ihlali' kararı: DEM'li Koçyiğit'e tazminat ödenecek
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İçişleri Bakanlığı kararıyla 2019 yılında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasından bir gün sonra Diyarbakır’da 15 gün süreyle eylemler yasaklanmıştı. 20 Ağustos 2019’da dönemin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve aralarında Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in de bulunduğu HDP milletvekillerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması yapması engellenmiş ve parti binasından çıkmak isteyen milletvekillerine kolluk müdahalede bulunmuştu.

Söz konusu müdahale sonrasında Koçyiğit hakkında düzenlenen adli muayene raporunda oksipital (boyun arka kısmı, ensenin üzeri) bölgesinde şişlik, sırtında ise ekimoz ve şişlikler tarif edildi. Bunun üzerine Koçyiğit; "İlgili kamu görevlileri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "işkence", "görevi kötüye kullanma" ve "yaralama" suçlarından soruşturma başlatılması için 6/12/2019 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Koçyiğit bu karara itiraz etmiş, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği de reddetmişti.

Koçyiğit, HDP il binasından çıkışının engellenmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, kolluk görevlilerince fiziksel şiddet uygulanması ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve Koçyiğit’e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

 


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