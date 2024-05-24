DEM Parti'li Beştaş, "'9. Yargı Paketi'ni eleştirdi

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:26

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:27

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "9. Yargı Paketi"ni değerlendirdi. Düzenleme ile kadınların bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacaklarını belirten Beştaş, Anayasa Mahkemesinin kadının evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da kullanabileceğine yönelik kararını hatırlattı.

Gerekçede çocukların anne ve babalarının soy isimlerinin farklı olmasından etkilenebileceğinin yer aldığını anlatan Beştaş, "Çocuklar, anne, babalarının tutuklanmasından etkilenmiyor mu? Çocuklar, babalarının annelerine şiddet uygulaması halinde etkilenmiyor mu? Bu listeyi uzatabiliriz; bu sadece bir bahane. Onlar açısından önemli konu; kadınların kazanımlarını yok etmek." diye konuştu.

''ÜLKEDE AJANDAN TERÖRİSTTEN GEÇİLMEYECEK''

"Etki ajanlığı" konusuna da değinen Beştaş, "Türkiye'de herkes bir gün terörist olabilir. Şimdi de etki ajanlığıyla terörist olmayanların herhalde üçte ikisi ajan olarak nitelendirilecek. Tırnak içinde söylüyorum; ülkede ajandan ve teröristten geçilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Her yargı paketinin "özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun üstüne beton döktüğünü" savunan Beştaş, "Hala 8. Yargı Paketi'nin yarattığı hukuksuzlar tartışılıyorken etki ajanlığını gündeme getirmek iyi niyetli değildir." ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 339'uncu maddesine "diğer faaliyetler" başlığıyla bir ekleme yapılarak yeni bir suç tipinin ihdas edildiğini dile getiren Beştaş, "Halkı susturmanın yöntemleri deneniyor; bu da yeni bir susturma yöntemi. Yeni cezalar merkezi oluşturuluyor." yorumunu yaptı.