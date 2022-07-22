AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Millet Partisi‘nin başvurusunu reddettiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, "Millet" ibaresinin ittifak tarafından kullanılmasının siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Millet Partisi tarafından yapılan söz konusu ibarenin ittifak adında kullanımının durdurulmasına yönelik talebi görüştü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Haziran tarihli AYM'nin gerekçeli kararında; söz konusu muhalefet partileri tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilen ittifak protokolünde bir ittifak unvanına yer verilmediği belirtilerek, "Millet İttifakı" unvanının hukuki varlığından söz edilebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Mahkeme, hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili olarak Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan olmadığına, bu nedenle talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
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