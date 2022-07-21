Gana'da maymun çiçeği vakası 30'a çıktı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:14

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün başkent Akra'nın yanı sıra 4 vilayete yayıldığını belirtti.

Asiedu-Bekoe, ülkede 72 şüpheli vaka görüldüğünü ve 30 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm olmadığını vurgulayan Asiedu-Bekoe, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



