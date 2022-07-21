DSÖ Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:54

DSÖ Acil Durum Komitesi, dünyada artış gösteren 'maymun çiçeği' vakalarına ilişkin toplandı.

İlk toplantısını 23 Haziran'da yapan Komitenin ikinci toplantısını, DSÖ'nün eski Bağışıklık ve Aşılar Departmanı Direktörü Dr. Jean-Marie Okwo-Bele yönetti.

Toplantının ardından konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar dünya genelinde 71 ülkede 14 binin üzerinde maymun çiçeği vakası görüldüğünü hatırlatarak, "Artan vakalar ve virüsün görüldüğü ülke sayısındaki artıştan ötürü endişeliyim" açıklamasında bulundu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerde vaka atış oranının düştüğünün gözlemlendiğini aktararak, 6 ülkede ilk defa virüsün görülmesinin, virüsün yayılımını sürdürdüğüne işaret olduğunu kaydetti.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN GELEN BİLGİLER YETERLİ DEĞİL

Maymun çiçeği salgınına karşı tedbirlerin etkililiğinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Batı ve Orta Afrika ülkelerinin DSÖ ile paylaştığı bilgiler, bu konunun anlaşılmasında maalesef yeterli değil" dedi.

Ghebreyesus, "Epidemiyolojik durumunun tanımlanamaması, geçmişten bugüne önemsenmeyen bu hastalığın gerekli tedbirler alınarak kontrol edilmesi önünde ciddi zorluk oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

BİRÇOK ETKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Maymun çiçeğinin küresel risk durumuna ilişkin Ghebreyesus, "Salgının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesi ihtimali, birçok etkeni göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Nihai hedef, halk sağlığının korunmasıdır" şeklinde konuştu.

Maymun çiçeğinin Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilip edilmemesine yönelik DSÖ Acil Durum Komitesi kararının gün içinde açıklanması bekleniyor.