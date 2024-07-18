AYM'den Müslim Doğan kararı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:03

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:03

Müslüm Doğan'ın yargılandığı bir davada beraat etmesine rağmen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmadı. Doğan, ''ailesiyle birlikte yıllardır İsveç’te yaşadığını, iş yerinin olduğunu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını'' ifade ederek, ''özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının'' ihlal edildiğine işaret ederek, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararında, şu tespitler yapıldı:

''Başvurucu hakkında tatbik edilen yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki koruma tedbiri ile başvurucunun özel hayatına ve aile hayatina saygı hakkına müdahale edilmiş, başvurucu itirazlarını yargı makamlarına taşımış, buna karşın soruşturma ve kovuşturma makamları ilgili ve yeterli değerlendirmeler yapmaksızın başvurucunun taleplerini reddetmiş, ayrıca başvurucunun beraatine hükmedilmesine rağmen adli kontrolün koşullarına aykırı şekilde anılan tedbirin devamına karar verilmiştir.

Tüm süreç değerlendirildiğinde yargı makamlarını başvurucunun yaşadığı ülkedeki bağlar ile isnat edilen suçun vasfını, delil durumunu ve muhtemel sonuç cezası gözeterek muhakemenin sağlıklı yürütülmesi ve başvurucunun yargılamaya katılarak savunma hakkı kullanması amaçlaryla uygulanan tedbirden beklenen kamusal menfaat ile başvurucunun menfaatleri arasında adil bir denge kurduğu söylenemez. Ayrıca müdahale konusu tedbire alternatif olabilecek tedbirleri tartışmadığı, başvurucunun özel ve aile hayatına yönelen müdahalenin olumsuz etkilerini azaltacak şekilde hızlı ve özenli bir ceza soruşturması/kovuşturması yapmadığı vurgulanmalıdır.

Sonuç olarak yaklaşık bir yıl süren, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.''

AYM, bu gerekçelerle Doğan'ın ''özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının'' ihlal edildiğine karar verdi, ayrıca 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.