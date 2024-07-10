Sera Kadıgil ve Atalay'ın avukatından AYM'ye ziyaret: 'Can Atalay kararının gerekçesini bekliyoruz'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 23:32

Güncelleme: 10.07.2024 - 23:32

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Avukat Özgür Urfa, milletvekilliği düşürülen tutuklu TİP Hatay eski Milletvekili Can Atalay’ın dosyasıyla ilgili AYM Başkanvekili Basri Bağcı ile görüştü.

Kadıgil, şunları söyledi:

''22 Şubat’ta AYM dedi ki, 'Ben bu konuda karar vermeye tenezzül bile etmiyorum' Özeti bu. Aradan geçen bugün itibariyle tam 139 gün. Bizler, hapiste esir tutulan Can Atalay, tam 139 gündür bir gerekçeli kararın yazılmasını bekliyoruz ve bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’nin kıymetli Başkanvekili Basri Beyle bugün bir görüşme yaptık. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı’na da bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Temel talebimiz çok net. Buradan da bu çağrımızı bir kez daha yinelemek zorunda hissediyoruz. 140 gün oldu, gerekçeli karar yazıldı. Lütfen artık imzalayın ve Meclis kapanmadan evvel bu kararı yetiştirin. Çünkü bunun bizim için önemi şudur: Anayasa Mahkemesi, bir kez daha dedi ki 'Yaptığın iş hukuka aykırı.' Bu gerekçeli karar geldiği anda bizler, Meclis’te, Meclis Başkanına, diğer gruplara bu kararı önlerine koyacağız ve diyeceğiz ki kardeşim gereğini yapın Hatay halkının seçilmiş Milletvekilini serbest bırakın. Kararın hemen hemen hazır olduğu en yakın zamanda da yayınlanacağı yönünde bize temin ettiler. Umut ediyoruz ki siyasi sebeplerden kaynaklı, hukukçuların üzerinde daha fazla baskı olmaz ve hukukçular, üzerlerine düşen görevi Anayasayla kendilerine tanımlanmış görevi, siyasi baskılardan arınmış bir şekilde yerine getirebilirler. O yüzden artık hani bugün değilse yarın, Can Atalay hakkındaki kararın gerekçesini beklediğimizi söylemek yanlış olmaz.''