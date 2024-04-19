AYM'den önemli karar: Üniversitelerde afiş ve toplantı yapmayı yasaklayan maddeler iptal

Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmaya ve izin almadan toplantı düzenlemeye disiplin cezası getiren YÖK Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:07
AYM'den önemli karar: Üniversitelerde afiş ve toplantı yapmayı yasaklayan maddeler iptal
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CHP'nin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) üniversitelerde okuyan öğrenciler için bir dizi karar aldı.

CHP, 2 Şubat 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 22 Şubat'ta yaptığı değerlendirmede kritik iptallere imza attı.

İZİNSİZ BİLDİRİ DAĞITMAK SERBEST

Buna göre, YÖK Kanunu'nun 54'üncü maddesinde kınama disiplin cezasını gerektiren haller arasında sayılan "Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak" hükmü Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Kararın gerekçesinde, ifade özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olmasının yeterli olmadığı, yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olması gerektiğine işaret edildi. Düşüncenin, henüz ifade edilmeden önceden izne bağlanması, denetlenmesi veya tümden yasaklanmasının, idarenin denetiminden geçirilmeksizin, izni alınmaksızın açıklanan düşüncelerin yaptırıma tabi tutulması suretiyle kategorik olarak engellenmesinin, ifade özgürlüğüne yönelik ağır sınırlama örnekleri olduğu vurgulandı.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DEMOKRATİKLEŞTİRMEYE DAVET EDECEĞİZ"

Günaydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başvurumuz üzerine Anayasa Mah; üniversitelerde izin almadan pankart astığı, toplantılar düzenlediği, örgüt faaliyetinde bulunduğu (mahkeme kararı olmaksızın) gerekçesiyle öğrencilere çıkarma cezası verilmesine ilişkin YÖK Kanunu hükümlerini iptal etmiştir.

Türkiye’yi demokratikleştirmeye davet edeceğiz.."


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