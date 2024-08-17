AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşmelerinde yumruklar havada uçuştu

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, dün muhalefetin başvurusuyla Can Atalay ile ilgili milletvekilliğinin düşürülmesini yok sayan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını görüşmek üzere toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un toplantıyı yönetmesi için Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okutan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ı seçmesi dikkat çekti.

MHP KATILMADI

Bozdağ’ın açtığı oturumda ilk olarak MHP ve AKP’li milletvekilleri toplantı salonunda yer almadı. Ancak sonrasında yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının çıkması üzerine iktidar vekilleri, muhalefetin “Neden saklanıyorsunuz” soruları ve alkışlarıyla salona girdi. Ayağını kırılan CHP lideri Özgür Özel de görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda ayağı sarılı bir halde takip etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP’li Bekir Bozdağ’ın Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı okuduğunu anımsatarak bu oturumu yönetmemesi gerektiğini söyledi ve usul tartışması açılmasını istedi.

Usül tartışması sırasında ilk olarak kürsüye gelen DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, oturumun nöbet sırasına göre CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi ve kürsüden anayasa kitapçığını gösterdi.

MERDİVENLERE SIÇRADI

Şahin’in ardından TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye geldi. Şık, konuşmasının başında “Sizde hiç utanma yok” dedi. Bunun üzerine iktidar milletvekilleri ayaklanarak Ahmet Şık’a tepki gösterdi. Şık da kendisine laf atan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e “Kes sesini. Hakikat her zaman acıdır. Haysiyetin, şerefin yok” diyerek yanıt verdi. Bu sözler üzerine AKP’li milletvekilleri Şık’ın üzerine yürüdü. Gerginlik üzerine Bozdağ oturuma ara verdi. Aradan sonra Ahmet Şık tekrar kürsüye davet edildi. AKP milletvekilleri Şık’ın kürsüye gelmesiyle masalarına vurarak protesto başlattı.

KAŞI AÇILDI

Bu sırada Şık da “Bu ülkenin en büyük terör örgütü, en büyük teröristler bu sırada oturanlardır” diyerek iktidar sıralarını işaret etti. Bu sözler üzerine AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye gelerek Şık’ın omzunu tuttu ve boğazını sıktı. Şık da yumruk savurarak Özalan’a karşılık verdi. Yumruklaşmalar ve itişmeler esnasında DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı ve kürsünün arkasındaki merdivenlere kanı sıçradı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp da kavgada başından yaralandı. Kavga sırasında vekiller karşılıklı olarak birbirlerine önlerindeki dosya ve kitapçıkları da fırlattı.

ALTI KEZ ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a belirli aralıklarla Genel Kurul toplantı salonuna dönerek tekrar oturuma ara verdiğini açıkladı. Bozdağ’ın art arda beş kez ara verdiğini söylemesi üzerine muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi. On beş dakika ara verdiğini söyledikten sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Bozdağ bir kere daha ara verdiğini açıklayınca vekiller yine sinirlendi. Aradan sonra Meclis’i yönetmeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geldi. Muhalefet Kurtulmuş’a da tepki gösterirken kavga nedeniyle TİP’li Şık ve AKP’li Özalan’a kınama cezası verildi. Cezaların oylanarak kabul edilmesinin ardından oturuma devam edildi ve konuşmalara geçildi.

KINAMA CEZASI

TBMM’deki Can Atalay oturumunda çıkan olaylardan dolayı AKP Milletvekili Alpay Özalan’a ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’a kınama cezası verildi. AKP’li Alpay Özalan daha önce de vekillere saldırmış, Özgür Özel’in üzerine yürümüştü.

‘PLANLI SALDIRIYDI’

DEM Partili Gülistan Koçyiğit’in “Aldığım darbelerden kaşım açıldı, dikiş atıldı. Ahmet kürsüde ve yalnızdı. Onlar hızlı bir şekilde organize olup geldiler. Grup başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi. Bu anlık bir olay değil planlı bir durumdur “ dedi.