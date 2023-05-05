AYM'nin ihlal yok kararına Nilgül Doğan, tepki gösterdi: Toplum başka bir kaybı kaldıramaz!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:00

İddianamesi FETÖ’cü eski Ankara cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat kumpas davası kapsamında AYM; önceki gün 620’yi aşkın gündür cezaevinde olan Çetin Doğan, Cevat Temel Özkaynak ve Ahmet Çörekçi’nin bireysel başvurularında “ihlal” olmadığına hükmetti.

AYM’nin kararı için Cumhuriyet’e konuşan Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “Ben bu kararın ocak ayında alındığını ve yayımlanması için bugünün beklendiğini biliyordum; ama Çetin hayal kırıklığına uğradı” dedi.

Eşinin “Bu kadar büyük hukuksuzluk Anayasa Mahkemesi tarihinde yazılmamıştır” sözlerini aktaran Doğan, “Biz bunu zaten Silvri’deki Balyoz davasında da yaşadık. Adeta Ergenekon-Balyoz kumpaslarının bir benzerini yaşıyoruz” diye konuştu. İçeride bulunan komutanların yaşlarına ve sağlık durumlarına değinen Doğan, “Bu kadar büyük bir riski nasıl göze alıyorlar merak ediyorum. Çünkü Vural Avar Paşa’dan sonra bu ülke cezaevlerindeki generaller arasında ikinci kaybı kaldıramaz” uyarısında bulundu.

‘SAVCI ÇIKAR MI?’

Komutanların avukatı Aykanat Kaçmaz ise davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı ve yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunacaklarını söyledi. Sahte olduğu ispatlanan 5 nolu CD’ye itiraza ilişkin mahkemenin aldığı kararı değerlendiren Kaçmaz, “CD için ‘olgusal temellere dayananlar’ dedikleri de sahteliğini maddi delilerle kanıtladığımız belgeler. Bu kelimeyle algı yönetimi yapıyorlar” dedi.

5 nolu CD’nin yanı sıra “FETÖ’den ceza alan ya da firari olan isimlere ilişkin 28 Şubat davasına yönelik bir ihlal olmadığı” iddiasına karşın Kaçmaz, şunları kaydetti:

“Bu konuda çok iddialı konuşuyorum; bu hükümet iktidardayken, o hâkimlerin ‘28 Şubat davalarını manipüle ettiğine’ ilişkin görevini yapacak bir savcı çıkar mı? Biz; söz konusu CD’nin ordudaki görevinden FETÖ’cülükten dolayı atılmış Tamer Tatar’a MİT mensubu Ahmet Yılmaz tarafından gönderildiğini, Tatar’ın bunu Balyoz davasının baş mimarlarından Hüseyin Ayar’a elden teslim ettiğini mahkemede anlattık. 15 üyeden 12’sinin 28 Şubat’ı kendi davası olarak kabul eden Cumhuriyetin tepesindeki kişinin atadığı AYM’den başka bir karar çıkmasını bekleyebilir miyiz?”