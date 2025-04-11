AYM’nin iptal ettiği maddeler torba yasada!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:06

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:06

AKP, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni, TBMM Başkanlığı”na sundu. 32 maddelik torba yasa teklif, Danıştay Yasası’na geçici madde eklenerek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden emekli olanların sağlık giderlerinin Danıştay bütçesinden karşılanmasını düzenliyor. Teklifte “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ifadesi, Genel Sekreterlik olarak değiştirilmiştir” maddesi de yer alıyor. Savunma Sanayii Başkanı ve yardımcısının mali ve sosyal hakları, müsteşar ve müsteşar yardımcısı statüsüyle eşitlenerek yeniden düzenlendiği teklifte Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirlerinin özel hesaplara aktarımı, kullanım esasları ve özel gelir-özel ödenek ilişkisinin netleştirilmesi maddesi de yer alıyor.

ASILSIZ İHBARA 15 BİN TL CEZA!

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılarak, bazı kurum çalışanlarının sendika üyeliği kapsamı netleştirildiği ifade edilen teklifte Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi bazı kurum personelinin sendika üyeliği dışında kalacağı belirtiliyor. Teklifle, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezaları yeniden düzenleniyor. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 TL, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki katı olarak uygulanacak.

AYM’NIN İPTAL ETTİĞİ MADDELER TORBA YASADA!

Meclis’te basın açıklaması yaparak yasa teklifinin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 2017 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle Parlamenter Hükümet Sistemi’nden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini anımsattı. Güler, şunları kaydetti:

“Yapılan anayasa değişikliği sonrasında TBMM tarafından Bakanlar Kurulu’a, Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması konusunda yetki verilmişti. Verilen yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde uygulaması ortadan kalkacak olan; Tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, Kanun Tasarısı gibi bazı ibareler ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi gerekli olan konuların kanun ve kanun hükmünde kararname metinlerinden çıkarılması hususunda düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeler muhalefet partilerin iptal davası açması neticesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptale konu edilmişti. Bu iptallerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin geçiş sürecinde yapılan bazı uyum düzenlemelerinin hukuki dayanağında bir boşluk oluşturmuş, yeni bir kanuni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.”

‘CUNTACI GELENEĞİNİN BİR ÇIRAĞI!’

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i hedef alan Güler, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah şöyle bir ifade de bulunuyor: Önümüzdeki dönem bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, kağıt üzerinde resmi bir adayımız olur; ama kampanyayı hep beraber yaparız. CHP Genel Başkanı cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinden çıkaracakmış, sonra kendisi görevini bırakacakmış. Sonra hokus pokus ile başbakanlığı ihdas edip, başbakan olacakmış. Kendisi uygun bir göreve gidecekmiş. Yazıklar olsun, bunu da gazeteci kılıklı tipler dinliyor, alkışlıyor, soru soruyor. Ey CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye anayasa ve hukuk devleti, kanunlar var. Sen kimsin, nesin, kağıt üzerinde aday belirliyorsun. Cuntacı geleneğin çırağının ifadeleri bunlar. Bir hukukçu olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim” dedi.

‘SONUÇ ALACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti heyetini kabul etmesi ile ilgili de konuşan Güler, “Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak bizim bir tane gündem maddemiz var. Bu da terör örgütü PKK’nın kendini feshedecek kongre kararını bir an önce alması ve kendisiyle beraber bağlı grupların tamamının feshedildiğine dair kongre gündeminin oluşturulması, hiçbir tartışmaya mahal vermeksizin silahların bırakılmasıdır. Bizim bundan başka bir gündemimiz yoktur. Sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.