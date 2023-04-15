AYM'nin kararı Madımak katliamı sanığının tahliyesinin önünü açtı: 'Öfke ve acı verici'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Katliamı hükümlüsünün koşullu salıverilme isteminin reddedilmesine ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi.

33 aydının ve 2 otel çalışanının katledildiği Madımak katliamına ilişkin davada yargılanan Yunis Karataş, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan idama mahkûm edildi. Ancak bu ceza 2002’de müebbet ağır hapis cezasına 2005’te ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürüldü. Topluma Kazandırma Yasası kapsamında koşullu salıverilme isteminde bulunan Karataş’ın bu talebi, “terör suçlusu olduğu ve koşullu salıverilme kapsamına girmediği” gerekçesiyle 2 kez reddedildi. AYM ise oybirliğiyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Suçun işlendiği zaman yürürlükte olan yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasa hükümlerinin farklı olması durumunda, sanığın lehine olan hükmün uygulanması gerektiği anımsatılan kararda, terör suçlularının şartlı salıvermeden yararlanamadığı, sonradan yürürlüğe giren yasada terör suçlusu tanımında örgüt bağı arandığı ancak mahkûmiyet kararında Karataş’ın herhangi bir örgütün üyesi olduğu veya örgüt adına suç işlediği sonucuna varılmadığı belirtildi.

(Şenal Sarıhan)



‘TAHLİYELER İÇİN ÖZEL ÇABA İÇİNDELER’



Madımak katliamı davasının avukatlarından olan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “Bu kararı hayretle karşıladım. Baştan sona hukuka aykırı bir karar. Kabul edebilmemiz mümkün değil. AYM’nin herhangi bir eylemin terör eylemi olup olmadığı konusunda görüş beyan etmesi mümkün değil. Mahkeme yargılamasını yapmış ve terör eylemi olduğuna karar vermiş” dedi.

Bazı sanıkların kaçtığını ve iade edilmediğini, cezaevinde de sanıklar bulunduğunu söyleyen Sarıhan, “İçinde bulunduğumuz son 20 yılda tahliyeleri için adeta özel çaba gösterildi. Bu tür suçlar için cezasızlığı öngören, iktidarın yaklaşımıyla paralel bir uygulama. Öfke ve acı içindeyim. 35 insan geri gelmeyecek, yeniden yaşamayacak, hayatı yeniden koklayamayacak. Bir avuç tutuklandı. İade edilmeyenler var. Onlara özgürlük kapısı açılmış durumda. Bir de tutuklu olanların bırakılması için yol açmak son derece hukuksuz” ifadelerini kullandı.

Şenal Sarıhan, “kararın diğer sanıklar tarafından örnek karar olarak gösterilebileceğini belirtti ve tahliyeler olabileceğine” işaret etti.