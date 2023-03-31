Seçim öncesi gerici kuşatma: 30 günde Madımak hatırlatması

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:21

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 2023 seçimlerine bugün itibariyle 44 gün kaldı. Türkiye gibi aktif kutuplaşma üzerinden beslenen baskın atmosferlerde, siyasilerin kutuplaştırıcı ve hedef gösterici sözleri de toplumun nabzını yükseltiyor.

TRİBÜNLERDE BEYAZ TOROS

İlk olarak provokasyonun futbol sahalarına kadar indiği Bursaspor ile Amedspor arasında 5 Mart'ta oynanan maçta, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı. Sahaya bıçak ve mermi atılırken maç öncesi ve sonrası soyunma odası ve koridorlarda da Amedsporlular gerici saldırıya maruz kaldı.

Gündeme oturan olaydan sonra siyasetin kanatları altında gerçekleşen saldırıyı sahiplenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oldukça sert bir üslupla Amedspor’u hedef aldı.

SELİN CİĞERCİ'YE TEKBİRLİ SALDIRI

Futbolu saran provokatif olaydan kısa bir zaman sonra iktidarın LGBTİ+ karşıtı söylemlerine paralel olarak Konya’da trans kadın Selin Ciğerci’ye kalabalık bir topluluk tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Kendi adını taşıyan güzellik merkezinin açılışını yapan Selin Ciğerci'yi hedef alan kalabalık grup, tekbir sesleriyle Ciğerci’ye 'Konya'dan defol' diye slogan attı.

GERİCİ SLOGANLARIN HEDEFİ

Gerici grupların bir sonraki hedefi ise son dönemde hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç oldu. Çağdaş ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde sopalarla saldıran grup, gerici sloganlarla Kılıç’ı darp etti.