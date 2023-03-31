Seçim öncesi gerici kuşatma: 30 günde Madımak hatırlatması
Türkiye’nin hem siyasi hem sosyal gidişatına yön vereceği düşünülen 2023 seçimlerine az bir zaman kala, kutuplaştırma üzerinden şiddetlenen provokatif olaylar da arttı. Türkiye, son bir ayda ırkçı ve ayrıştırıcı üç provokatif olayla sarsıldı.
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 2023 seçimlerine bugün itibariyle 44 gün kaldı. Türkiye gibi aktif kutuplaşma üzerinden beslenen baskın atmosferlerde, siyasilerin kutuplaştırıcı ve hedef gösterici sözleri de toplumun nabzını yükseltiyor.
TRİBÜNLERDE BEYAZ TOROS
İlk olarak provokasyonun futbol sahalarına kadar indiği Bursaspor ile Amedspor arasında 5 Mart'ta oynanan maçta, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı. Sahaya bıçak ve mermi atılırken maç öncesi ve sonrası soyunma odası ve koridorlarda da Amedsporlular gerici saldırıya maruz kaldı.
Gündeme oturan olaydan sonra siyasetin kanatları altında gerçekleşen saldırıyı sahiplenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oldukça sert bir üslupla Amedspor’u hedef aldı.
SELİN CİĞERCİ'YE TEKBİRLİ SALDIRI
Futbolu saran provokatif olaydan kısa bir zaman sonra iktidarın LGBTİ+ karşıtı söylemlerine paralel olarak Konya’da trans kadın Selin Ciğerci’ye kalabalık bir topluluk tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Kendi adını taşıyan güzellik merkezinin açılışını yapan Selin Ciğerci'yi hedef alan kalabalık grup, tekbir sesleriyle Ciğerci’ye 'Konya'dan defol' diye slogan attı.
GERİCİ SLOGANLARIN HEDEFİ
Gerici grupların bir sonraki hedefi ise son dönemde hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç oldu. Çağdaş ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde sopalarla saldıran grup, gerici sloganlarla Kılıç’ı darp etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Soylu'dan ilk açıklama
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler