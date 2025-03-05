AYM’nin Madımak kararı TBMM gündeminde: ’38 kişinin kaçı cezaevindeydi?’

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:22

Sivas’ta Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine katılmak için kente gelen 33 aydın ve iki otel görevlisinin gerici bir kalkışma sonucu 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesine ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Sivas katliamı davasında idam cezası alan ve sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen 23 kişiden 17’si Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla tahliye edildi. Karar tartışma yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Önergede ceza alan 38 kişinden kaçının cezaevinde bulunduğu, hangi hükümlülerin hangi tarihte salıverildiği, cezaevinde şu an kaç sanığın bulunduğu ve yakalanamayan kaç sanık olduğu soruldu.

''HUKUKA AYKIRI DEĞİL Mİ?''

Önceki yıllarda cezası kesinleşen ancak yurt dışında bulunan kaç kişi olduğu, bu kişiler hakkında yeni bir girişim olup olmadığı, Madımak’taki katliamın açık bir terör eylemi olduğu halde sanıkların terör örgütü üyesi olmadıklarına ilişkin AYM kararının hukuka aykırı olup olmadığı ve ilgili karar doğrultusunda başka davalardan salıverilen kişilerin olup olmadığı soruları da Bakanlık tarafından yanıtlanması için önergede yer aldı. Önerge sonrası gazetemize konuşan Karasu, “Biz intikam peşinde değiliz. Gerçek adaletin peşindeyiz. Verilen salıverme kararları, özgürlük kapsamında değerlendirilebilir. Ancak yaşam özgürlükten de önemli bir haktır. Yaşam hakları ihlal edilmiş olan 35 insan var” dedi.

''ÖRGÜTLER KOALİSYONU VAR''

Masum insanların yanarak ve dumandan boğularak olarak düğünü anımsatan Karası, sözlerine şöyle devam etti: “Bilerek, katledilmiş insanlar var. Bu insanlar katledilirken 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganlarıyla' amaçları da belirtilmiş. Ancak, kararda bir örgüt adı yok ama bunun örgütlü bir eylem olduğu konusunda, esas hakkındaki mütalaada ayrıntılı bilgiler var. O ayrıntılı bilgilerde, bu katliamın bir örgütler koalisyonuyla yapıldığı anlatılıyor. Bu katliamda gerçek katiller yargılanmadı. Sanıklar affedilip salındı. Firariler yurt dışında cirit atmaya devam ediyor. Bütün bunlara göz yumanlar, alkışlayanlar ise bize adalet dersi vermeye kalkıyor. Hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bu iktidardan zaten gerçek adalet de beklemiyoruz! Unutulmasın ki tarih ve insanlık, bu suçu işleyenleri, azmettirenleri asla affetmeyecek. Biz adalet gelene kadar susmayacağız, affetmeyeceğiz.”