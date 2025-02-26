CHP’li Karasu: ‘Madımak failleri tahliye ediliyor’

Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:07

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:07

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2023 yılında Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunis Karataş’ın ‘terör suçlusu olduğu’ gerekçesiyle koşullu salıverme hükümlerinden yararlandırılmamasını ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesinin ihlali saydı. AYM, Sivas Katliamı’nda ortada bir terör örgütü olmadığına ve terör örgütü olmadan terör suçlusu olunamayacağına hükmetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AYM’nin iki yıl önce aldığı bu kararla 30 yıl tutukluluğunu dolduran hükümlüler için tahliye yolunu açıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Karasu “Aileler ve tüm insanlık 32 yıldır Madımak Katliamı’nda adalet beklerken, bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor. Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, AYM’nin terörle mücadelede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç suç tarihine göre 30-36 yıl sonra tahliye edilmelerine ilişkin kararı doğrultusunda; Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı. 2 Temmuz 1993’te yaşananları ‘terör eylemi’ olarak nitelendiren Anayasa Mahkemesi, sanıkların herhangi bir terör örgütü ile bağlantılarının tespit edememesi (!) bu mahkumların terör suçlusu sayılamayacaklarına hükmetti” ifadelerini kullandı.

'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

Karasu “Gerçek katiller yargılanmamışken, sanıklar birer birer affedilip salınırken, firariler yurt dışında cirit atarken susanlar, bütün bunlara göz yumup alkışlayanlar bize adalet dersi vermeye kalkmasın. Biz zaten hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bir iktidardan zaten adalet beklemiyoruz; o adaleti biz sağlayacağız. Elbet bu katliamın sorumluları, iktidarın aparatı olan yargıda değil, gerçek adalet önünde hesap verecekler” tepkisini gösterdi.