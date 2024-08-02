'AYM'ye erişim' belirsizliğinde yeni gelişme: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:38

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:38

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralları iptal ettiği kararını duyurduktan sonra AYM’nin internet sitesine erişim sağlanamadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de ‘AYM’nin web sitesine erişim engeli getirildi’ haberleri üzerine açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı’ iddiası doğru değildir” denilerek AYM'den yapılan açıklamaya işaret edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir.

Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, "Anayasa Mahkemesinin kararıyla" ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

AYM'nin sözkonusu karar duyurusunun sosyal medya hesaplarından neden kaldırıldığı sorunun yanıtı ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamasında yer bulmadı.

"ZATEN MÜDAHALE ETMİYORUZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) bir diğer açıklaması da AYM'nin kararının kapsamına yönelik oldu. "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiası manipülasyondur" açıklaması denilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanına bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir.

Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil, kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."



