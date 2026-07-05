Aynı günde 3 davası görülecek: Ekrem İmamoğlu 'tek cümlesini' açıkladı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalardan üçünde yarın (6 Temmuz) hakim karşısına çıkacak.
İmamoğlu'nun diploma davası, sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana dava ve casusluk suçundan yargılandığı dava görülecek.
Konuya ilişkin 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından paylaşım yapan İmamoğlu 'tek cümlesini' açıkladı.
İmamoğlu şunu yazdı:
"3 dava tek cümle: Demokrasiyi savunuyorum"
3 dava tek cümle… pic.twitter.com/xQB16u43KT— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) July 5, 2026