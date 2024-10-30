Ayrılmak istediği emekli polis memuru kabusu oldu: ‘Sıradaki olmak istemiyorum’
A.Y.: “Bu kişi erkek arkadaşımdı. Ayrılık sürecini kabullenemedi. Telefon numaram uygunsuz sitelerde dağıtıldı ve daha pek çok şey. İspatlayamıyoruz çünkü kameraların olmadığı yerlerde yapıyor bunları. Sıradaki insan olmak istemiyorum.”
Ankara’da yaşayan A.Y. (48) dört yıl önce ayrılmak istediği emekli polis memuru Levent E. tarafından şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürdü. A.Y., konuyu yargıya taşırken, Levent E., “darp”, “mala zarar verme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ceza aldı ancak denetimli serbestlik verildi. Olayın ardından A.Y. yeni bir dava sürecine girdi. Levent E. hakkında cinsel taciz, ısrarlı takip ve tehdit suçlarından açılan davanın ilk duruşması geçen haftalarda görüldü.
‘YAŞANTIM ALTÜST’
Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan A.Y., “Bu kişi erkek arkadaşımdı. Ayrılık sürecini kabullenemedi. Devam eden bir dava sürecimiz var. Hem uzaklaştırma hem elektronik kelepçe hem de yakın koruma kararım var. Bu süreçte kendisi tarafından arabamın üstüne koyun kafası konuldu. Telefon numaram uygunsuz sitelerde dağıtıldı ve daha pek çok şey. İspatlayamıyoruz çünkü kameraların olmadığı yerlerde yapıyor bunları. Sıradaki insan olmak istemiyorum. Yaşantım altüst oldu” dedi.
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