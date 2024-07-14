Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi: 'Evet, Sinan gazetecileri dövdürdü...'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 22:36

Güncelleme: 14.07.2024 - 22:38

Ayşe Ateş KRT canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateş, Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü ancak dövdürdüğü bazı gazetecilerin kendisine destek olduğunu açıkladı.

Bu nedenle kavga ettiklerini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle konuştu:

"Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin, sana yakışmıyor, benim aklık almıyor' dedim. O da yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam ceza keserler" dedi.

Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Belli de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum."

'ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'

Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti:

"O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı."