Ayşe Ateş: Hiç korkmadan devlete, millete, hükûmete, emniyete, adalete meydan okuyabiliyorlar
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından aldığı tehditleri anlattı. Ateş, "Öyle bir güce sahipler ki -hiç korkmadan- devlete, millete, hükûmete, emniyete, adalete meydan okuyabiliyorlar" dedi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Medyascope'a konuşan Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden bir hafta bile geçmeden bana karşı iftira ve ölüm içeren tehditler savurarak yine şahsına meydan okuyorlar" dedi.
Ateş, şu açıklamalarda bulundu: "Nasıl ki eşim Sinan Ateş'i Külliye'nin hemen dibinde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan'ın silah seslerini duyabileceği mesafede gözlerini bile kırpmadan katlederek şahsına meydan okudularsa bugün de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden bir hafta bile geçmeden bana karşı iftira ve ölüm içeren tehditler savurarak yine şahsına meydan okuyorlar.
Öyle bir güce sahipler ki -hiç korkmadan- devlete, millete, hükûmete, emniyete, adalete meydan okuyabiliyorlar.
Nasıl ki eşim Sinan Ateş'i Külliye'nin hemen dibinde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan'ın silah seslerini duyabileceği mesafede gözlerini bile kırpmadan katlederek şahsına meydan okudularsa bugün de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden… pic.twitter.com/wa1ZdwTZSc— Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 20, 2024
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