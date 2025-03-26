Ayşe Ateş, Sinan Ateş duruşmasına katılmadı: 'Adalete güvenmeyi reddediyorum'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:39

Sinan Ateş suikastıyla ilgili davada, aralarında Ülkü Ocakları yöneticileri ve bir polisin de bulunduğu 8 kişi yargılanıyor. Ancak cinayetle ilgili önemli isimlerin hâlâ soruşturulmadığını belirten Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı sürecine sert tepki gösterdi.

Ateş, davada kilit şüphelilerin hâlâ korunmaya devam ettiğini savunarak, “Sinan’ın uçuş bilgilerini temin eden Gürsel Horat, ‘Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar’ diyen Suat Yılmazzobu, yaşadığımız evin fotoğraflarını çeken Burak Kılıç, katilin makam aracıyla kaçırıldığı kesinleşmesine rağmen ifade bile vermeyen Ahmet Yiğit Yıldırım… Bütün bu isimler ortadayken adalete güvenmeyi reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Ateş, iki çocuğunun korku içinde yaşadığını vurgulayarak, “İki yıldır iki şüphelinin telefon kilidi açılamıyor, en yakın arkadaşlarının ifadelerine bile başvurulmuyor. Bugün, tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı, çocuklarımın ‘Anne sana bir şey olmayacak değil mi?’ diyerek ağlamayı bırakana kadar adalete güvenmeyi reddediyorum” dedi.

Duruşma devam ederken, kamuoyunun davaya yönelik tepkisi ve yargı sürecine dair eleştiriler artarak sürüyor.