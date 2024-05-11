Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye; "Gelin, bu davanın önünü açın. Suça karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın" diye seslendi.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe
Ateş, bu akşam SZC TV’de katıldığı televizyon programının ardından X hesabından
canlı yayında yaptığı açıklamalara dikkati çekerek MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'ye seslendi.
Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:
"Ankara'nın göbeğinde güpedündüz adice işlenmiş bu
menfur cinayette hiçbir dahlinin ve bilgisinin olmadığına inandığım Devlet
Bahçeli'ye son bir çağrı yapmak istiyorum: Gelin, bu davanın önünü açın. Suça
karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir
şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın. MHP ve
Ülkü Ocakları, bu zandan, bu töhmetten, içine sızmış bu suç şebekesinden
kurtulsun."
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