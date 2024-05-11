Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye; "Gelin, bu davanın önünü açın. Suça karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın" diye seslendi.

ANKA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 23:34
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Abone Ol google-news

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bu akşam SZC TV’de katıldığı televizyon programının ardından X hesabından canlı yayında yaptığı açıklamalara dikkati çekerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. 

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara'nın göbeğinde güpedündüz adice işlenmiş bu menfur cinayette hiçbir dahlinin ve bilgisinin olmadığına inandığım Devlet Bahçeli'ye son bir çağrı yapmak istiyorum: Gelin, bu davanın önünü açın. Suça karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın. MHP ve Ülkü Ocakları, bu zandan, bu töhmetten, içine sızmış bu suç şebekesinden kurtulsun."

 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığı seçiminde düğüm çözülüyor: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığı seçiminde düğüm çözülüyor: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?

S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!

Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!
Pazartesi başlıyor! Fahrettin Koca duyurmuştu: İşte 10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi...

Pazartesi başlıyor! Fahrettin Koca duyurmuştu: İşte 10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi...
Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle
Son 30 yılda penis boyundaki değişim incelendi: 'Uzunluğunun yükselmesi endişe verici...'

Son 30 yılda penis boyundaki değişim incelendi: 'Uzunluğunun yükselmesi endişe verici...'
Sevginizi en güzel şekilde ifade edin… En güzel 2024 Anneler Günü mesajları!

Sevginizi en güzel şekilde ifade edin… En güzel 2024 Anneler Günü mesajları!