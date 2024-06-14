Ayşe Ateş'ten Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a ziyaret: Davanın ilk duruşmasına davet etti

Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:12

Güncelleme: 14.06.2024 - 19:13

Ayşe Ateş, siyasi parti liderleriyle görüşmeye devam ediyor. Ateş, bu sefer de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Parti tarafından Ayşe Ateş'in ziyaretine dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkü Ocakları eski Başkanı Şehit Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı ziyaret ederek, Sinan Ateş cinayetinin çözülmesi için verdiği desteğin sürmesini istedi."

"BU SİYASİ CİNAYET AYDINLATILANA DEK BİZİMLE BİRLİKTE OLACAĞINI YİNELEDİ"

Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ı makamında ziyaret ederek geçmişten bugüne süregelen desteği için teşekkürlerimi iletip 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşmamıza kurmaylarıyla birlikte katılmasını rica ettim. Sayın Özdağ, karanlık bir elin sürekli dava dosyasının üzerinde gezindiği bu siyasi cinayet aydınlatılana dek bizimle birlikte olacağını yineledi. Hoşgörülü, nazik ve kibar sohbeti için teşekkür ediyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ı makamında ziyaret ederek geçmişten bugüne süregelen desteği için teşekkürlerimi iletip 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşmamıza kurmaylarıyla birlikte katılmasını rica ettim. Sayın Özdağ, karanlık bir elin sürekli dava dosyasının… https://t.co/d6FNSkFVpm — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 14, 2024

BİRÇOK SİYASI PARTİ LİDERİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ayşe Ateş daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.

Ayşe Ateş'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etmesi bekleniyor.