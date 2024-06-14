CHP'ye peş peşe suçlamalar! Ayşe Ateş'ten, MHP'li Musa Küçük'e 'kurgu' yanıtı: 'Gerçeği siz de bütün bu millet gibi biliyorsunuz...'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 00:08

Temmuz ayında görülmeye başlanacak olan Sinan Ateş cinayeti davası ve davaya dair ayrıntılar gündemdeki yerini korurken; MHP cephesinden söz konusu dava ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Son olarak gündemdeki Sinan Ateş davasıyla ilgili paylaşımda bulunan isim MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda 'Son dönemde MHP'ye ve Ülkü Ocaklarına yönelik utanmaz saldırılara dair' başlığını kullanan Küçük dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

İşte MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük'ün yaptığı o paylaşım:

"Dünya ve bölgemiz yeniden şekillenirken MHP ve dahası Türkiye üzerine kirli oyunlar iyice azgınlaşmış durumdadır. Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden CHP adeta bu pis tezgahın karargahı haline gelmiş durumdadır. Fetö ve PKK'ya hamilik yapmayı artık saklama gereği duymayan CHP üst yönetimi menfur Sinan Ateş cinayetini alabildiğince kullanmaya devam etmektedir.

Üstelik tezgahın göbeğine Sinan Ateş'in eşini oturtmuş durumda eşini cinayette kaybeden bir anneden öte davranarak eşinin katillerini bulmayı çoktan aşmış MHP ve Ülkü Ocaklarını sanık sandalyesine oturtma pozisyonuna geçmiştir.

ABD öyle istiyor PKK ve FETÖ öyle beddua ediyor; MHP yargılansın yoksa her iki kanlı örgütte bitme noktasına geliyor MHP siyasette belirleyici olduğu sürece ABD'nin bu bölgede istediğini asla alamayacağını çok iyi bilmekteler."

"SİNAN ATEŞ'İN EŞİ BÜYÜK BİR KURGU VE GÜÇLÜ BİR KADRO İLE ÇOK İYİ YÖNLENDİRİLİYOR"

"Bugün FETÖ, PKK ve ABD MHP ve Ülkü ocakları kapatılsın sanık sandalyesine oturtulsun dese bu millet asla buna itibar etmez ama Sinan Ateş'in eşine söyletmek fitnenin en büyüğüdür ve tam da bunu yapıyorlar. CHP'nin bütün gücü ile organize ettiği bu kirli tezgah var gücü ile sürdürülmektedir. Burada mesele hak arama meselesi değil mesele MHP siz bir Türkiye mesele terör örgütlerinin söz sahibi olduğu ABD karşısında eğilen bir Türkiye'dir.

Sinan Ateş'in eşi büyük bir kurgu ve güçlü bir kadro ile çok iyi yönlendiriliyor. Attığı adım, söyleyeceği söz özenle seçiliyor.

Olay çocuklar üzerinden de propaganda yapılan bir mahiyet ile aslından saptırılarak adeta PKK FETÖ ve ABD'nin sözcülüğüne dönüştürülüyor. CHP ise hem kendi örgütünü hem de kendine bağlı basın ve sosyal medya ordusunu sonuna kadar kullanıyor.

Ama esas üzücü olan bu dilin Cumhur ittifakı içinde fitneye sebep olacağını bildiği halde bu yola hizmet edenler olmasıdır.

15 Temmuz hain darbe girişiminden beri sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin ısrarla vurguladığı FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması ve ortaya çıkarılması meselesinin önemi de bu vesileyle bir kez daha görülmüştür."

AYŞE ATEŞ YANITSIZ BIRAKMADI

Pek çok MHP'li ismin paylaşımına yaptığı gibi Musa Küçük'ün paylaşımını da yanıtsız bırakmayan Ayşe Ateş kendisi hakkında yapılan suçlamalara şu yanıtı verdi:

"Musa Küçük de MHP içerisinde dosyaya hiç bakmayıp sosyal medyada kendi güruhunun iddiaları üzerinden siyaset üreten bir vekil gibi görünüyor. MHP ve Ülkü Ocaklarını sanık sandalyesine oturtan ben değilim. İçinizde olan ve koruma hususunda kararlılıkla davrandığınız suç örgütü. Dosya size uzun gelebilir, açın iddianameyi okuyun.

Hangi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklanmış, hangi MHP İstanbul İl Yöneticisi cezaevinde; kim, kaç yılla yargılanıyor. Kiralık katili hangi tahsisli araçla, kim kaçırmış. Sanıklar bunlar. Kaldı ki sizi suçluları koruyan bu tavrınızla milletimiz zaten sanık koltuğuna oturttu.

Bunlar benim iddialarım değil. Bunlar 1 Temmuz günü Sincan’da görülecek olan mahkemenin siyasi dokunuşlar yapılmış sözde iddianamesinin içeriği. Eğer durum sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, soluğu çoktan savcılıkta almış, hakkımda suç duyurusunda bulunmuştunuz.

Gerçeği siz de bütün bu millet gibi biliyor, tabanınızı ikna etmek için algı çalışmalarıyla çırpınıp duruyorsunuz. Fakat fazla çırpınmayın çünkü bataklıkta çırpınan daha hızlı batar."