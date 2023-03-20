Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na neden katılmadı? '20 milletvekili' çıkmazı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:46

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:57

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin bugün duyurduğu kararı, Ankara'da siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Erbakan, yaptığı açıklamada "Hiçbir ittifak içerisinde yer almayacaklarını, seçimlere müstakil olarak gireceklerini" söyledi.

Yeniden Refah'ın ittifak talebine ret yanıtı vermesinin perde arkası ise iktidara yakın CNN Türk televizyonunda anlatıldı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, partiyi bu karara iten süreç için şu bilgileri verdi:

"Yeniden Refah'ın AK Parti ile görüşmesinin pürüzlendiği, sıkıntıya girdiği nokta milletvekili sayısıydı. Edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti buna sıcak bakmadı. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün yaptığı açıklamada, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım" demişti.