TKP Antalya milletvekili adayından 'Phaselis' tepkisi: 'Hesap soracağız!'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:51

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kenti içerisinde 1. dereceden arkeolojik sit alanı olan bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ihale sonucunda iş makinaları Alacasu Koyu'na girmiş ve bazı zeminlere beton dökmüştü.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası proje durduruldu ancak birkaç gün önce antik kentte iş makinalarının yeniden tarihi alanlara girdiği bildirildi.

"SONUÇLARININ ALTINDA KALACAKLAR"

Konuya dair açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi Antalya milletvekili adayı Nazlı Ece Mutlu "Bakanlık ve tüm sorumlu kurum ve firmalar, halka ait olanı kâr kapısı haline getirmenin sonuçlarının altında kalacaklardır" dedi.

"YAĞMALAYANLARDAN HESAP SORACAĞIZ!"

TKP Antalya İl Örgütü'nün sürecin başından beri konunun takipçisi olduğunu söyleyen Mutlu, itirazların ardından projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere geçen günlerde durdurulduğunu ama birkaç gün önce alandaki inşaatın yeniden başladığını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan ‘halk plajı yapıyoruz’ açıklamasının yaratılan tahribatın üzerini örtmeye dönük olduğunun ortada olduğunu dile getiren Mutlu, "Halka ait plajları rant alanı haline getiren, halka ait kültürel mirasların üzerine beton döken bir anlayışın halkın yararına hareket etmediğini çok iyi biliyoruz. Phaselis gündemde olmakla birlikte ülke genelinde yaşanan tüm rant amaçlı talanların sorumlusu olan piyasacı patron düzeni ve onun temsilcilerine karşı mücadeleden bir adım geri atmayacağız, halktan çalınanların peşini asla bırakmayacağız. Uyarıyoruz, bu proje derhal iptal edilmelidir. Aksi takdirde doğamızı, tarihsel ve kültürel mirasımızı hiçe sayarak projeye devam eden Bakanlık ve tüm sorumlu kurum ve firmalar, halka ait olanı kar kapısı haline getirmenin sonuçlarının altında kalacaklardır. Bugünlerin hesabını mutlaka soracağız!" ifadelerini kullandı.