Ayşe Ünlüce, kadın muhtarlarla buluştu: 'Bilimin ışığında adaletle devam!'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Bilimin Işığında Adaletle Devam!" sloganıyla düzenlenen buluşmada, kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ünlüce, muhtarların halkla arasında köprü görevini önemsediğini ve bu destekçilerle iletişimini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Halka hizmet yolunda en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu belirten Ayşe Ünlüce, katılımcılık anlayışıyla halkla daha yakın bir iletişim kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Ünlüce, bu buluşmanın muhtarlarla sık sık bir araya gelerek ortak çözümler üretme ve hizmet kalitesini artırma amacına hizmet ettiğini ifade etti.

CHP adayı Ünlüce, 31 Mart seçimlerinde aday olan tüm muhtar adaylarına yürekten başarılar dileyerek, demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlayacaklarını ve Eskişehir'e daha yaşanabilir bir gelecek sunacaklarını belirtti.