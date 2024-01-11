Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:33

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birçok adayını açıklayan CHP, son olarak 25 yıldır Eskişehir'de değişmeyen Yılmaz Büyükerşen'i değiştirdi. Büyükerşen'in yerine Ayşa Ünlüce aday olarak açıklandı. Peki, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce kimdir? Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli?

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce’nin de eşiydi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.