Ayşenur Arslan’dan çarpıcı ‘Akşener’ iddiası: İYİ Parti harekete geçti
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, gazeteci Ayşenur Arslan’ın “Sizce Ben Alevi-Kürt Bir Cumhurbaşkanı Seçtirir Miyim?" yazısına yanıt verdi. Zorlu yazının ‘yalan ve iftiradan’ ibaret olduğunu ve gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığını bildirdi.
HalkTV yazarı Ayşenur Arslan’ın yazdığı “Sizce Ben Alevi-Kürt Bir Cumhurbaşkanı Seçtirir Miyim?" yazısına ilişkin İYİ Parti’den bir açıklama geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Tamamen yalan ve türetilmiş iddialarla, propagandist bir biçimde Genel Başkanımızı ve Partimizi hedef alan Ayşenur Arslan hakkında Hukuk Politikaları başkanımız Hakan Şeref Olgun tarafından gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.
Dün yazdığı hayal ürünü yazının ardından bugün de etnik ve mezhepsel bir araç kullanarak bu kez iftiranın da ötesinde toplumsal ayrışmayı körükleyecek bir aymazlığa imza atmıştır.
Hepsi yalan ve iftiradan ibarettir.
Siyasi ve ideolojik taassubun gölgesindeki bu anlayış, maalesef sadece medya dilini değil ülkemizdeki siyaset zeminini de zehirlemektedir.
Biz İYİ Parti olarak bu iftiralara karşı Türk Milletinin???? değerleriyle makul siyaset yolumuzda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz.”
Tamamen yalan ve türetilmiş iddialarla, propagandist bir biçimde Genel Başkanımızı ve Partimizi hedef alan Ayşenur Arslan hakkında Hukuk Politikaları başkanımız Hakan Şeref Olgun tarafından gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 1, 2024
Dün yazdığı hayal ürünü yazının ardından bugün… pic.twitter.com/iZNpXrzIWx
Söz konusu yazıda şu iddialar yer alıyordu:
“Telefondaki kişi şahsen tanıdığım bir isim değil, önce onu belirteyim. Ama yakasında AKP rozetiyle Meclis’e giden önemli bir siyasetçi. Epeydir o cepheden uzak olsa da anlaşılan siyasetten kopmamış. Belki de bu nedenle 2023 seçimine 2 ay kadar kala Akşener’i ziyarete gitmiş.
O görüşmede Meral Akşener -not aldım- şöyle demiş:
“Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!”
Ziyaretçisi “Peki aklınızda başka bir isim var mı” diye sormuş. Akşener de güzel güzel anlatmış:
“İlhan (Kesici) Abi olabilir. Ama o da Abdullah Gül gibi yemeği önüne hazır ister. Bir de Hikmet (Çetin) Bey düşünülebilir. Her halükarda Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey’in olmayacağı kesin.””
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